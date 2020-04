Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Nouvelle vidéo sur la PS5 par Digital Foundry :







Quelques passages de Mark Cerny tirés de l'article de DF :



Résumé rapide

■La conception de la PS5 sera facile à maîtriser pour les développeurs qui ont déjà travaillé sur la PlayStation 4, mais en creusant plus profondément dans ses capacités, il y a de nombreux aspects de la conception de la PS5 que les PC auront du mal à égaler.■Sur PS5, ils n'utilisent plus la température réelle du die, car cela provoquerait deux types d'écarts entre chaque console. Le premier est la variance causée par les différences de température ambiante, la console pourrait se trouver dans un endroit plus chaud ou plus frais de la pièce. Le second est la variance causée par la puce individuelle personnalisée dans chaque console, certaines puces seront plus chaudes et d'autres plus froides. Ainsi, au lieu d'utiliser la température de la puce, ils utilisent tout simplement un algorithme dans lequel la fréquence dépend des informations sur l'activité du CPU et du GPU. Cela permet de maintenir un comportement cohérent sur toutes les consoles PS5.■Les performances de toutes les PS5 seront les mêmes. Par exemple si vous jouez au même jeu et vous allez au même endroit, peu importe la puce que vous avez dans votre console et la nature de ses transistors. Peu importe que vous la mettiez dans votre meuble stéréo ou dans un droit plus frais, votre PS5 aura les mêmes fréquences pour le CPU et le GPU que n'importe quelle autre PS5.■Pour faciliter les choses, les développeurs ont un retour d'information sur la quantité exacte de puissance utilisée par le CPU et le GPU sur la console.■Le CPU et le GPU ont chacun un budget de puissance, celui du GPU est le plus important des deux. Si le CPU n'utilise pas son budget énergétique, par exemple s'il est plafonné à 3,5 GHz, la partie inutilisée de puissance du CPU va au GPU. C'est ce que AMD appelle le ''SmartShift''.■Il y a assez de puissance pour que le CPU et le GPU puissent fonctionner à leurs limites de 3,5 GHz et 2,23 GHz, et les développeurs ne seront pas obligés de faire un choix pour faire fonctionner l'un d'eux plus lentement.■Les fréquences variables ont été choisies en raison des difficultés rencontrées pour refroidir la PS4, ce qui a permis un système de refroidissement facile et efficace pour la PS5.■La fréquence n'est pas définie par la température mais par la charge de travail, donc vous n'aurez pas de baisse de performance inattendue, c'est même le contraire, la performance sera assez constante.■Le budget de puissance est suffisant pour faire fonctionner le CPU et le GPU à leur vitesse maximale.■Le CPU et le GPU tourneront la plupart du temps à leurs fréquences maximales ou seront proche de ces fréquences quand ils seront moins sollicités.■Les devkits n'ont pas la techno Smartshift contrairement aux consoles retail.■À l'intérieur de l'APU, il y a une unité de contrôle de la puissance.■Toutes les PS5 auront les mêmes performances.