Un possible jeu très fun et jouable en local, top pour le confinement.des gens possèdent le jeu, est il fun a deux ? car je suis plutôt intéressé par la proposition du jeu.

Good job est un jeu réflexion action ou vous contrôler un personnage qui entend devenir le nouveau PDG d'une entreprise. Il faudra donc essayer de prendre du galon en accomplissant un maximum de tâches toutes plus dingues les unes que les autres.

posted the 03/27/2020 at 03:09 PM by rbz