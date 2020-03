Vous etes toujours sur Wii U ou pensiez avoir le fullset PAL, sachez que 2 "nouveaux jeux" arrivent en boite via PixelHeart.Le premier est Finding Teddy 2, le metroidvania français de Story Bird et le second une compile de 2 shoot a savoir Satazius Next et Armed 7 DXCes 2 jeux seront limitées a 3000 exemplaires et sont en precommandes sur https://www.pixelheart.eu/fr/accueil/ pour 30 euros.Sachez néanmoins qu'ils seront aussi disponible en édition physique sur Switch au meme prix (avec Wolflame en plus dans la compile de shoot).