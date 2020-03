Metacritic 81/100 (19 critiques) -Pour l'instant-

Gameblog 9/10

The Gamer 9/10

Adopter une approche plus relaxante du genre du jeu de plateforme classique mène The Pedestrian à une grande réussite.

HardcoreGamer 8/10

Intelligent, confiant et un excellent début pour Skookum Arts, The Pedestrian a placé la barre très haut - se marquant comme le premier jeu incontournable de cette année pour les amateurs de puzzle.

Gamekult 7/10

Gamespot 7/10

Il y a une réelle fraîcheur dans la vision de The Pedestrian sur les plateformes de puzzle et la manipulation du monde. L'introduction constante de nouvelles idées, parfois étonnamment complexes, signifie qu'il y en a assez pour vous aider à faire face aux défis bien segmentés. Les niveaux eux-mêmes peuvent être assez répétitifs à la fois en apparence et en sensation, ce qui rend le jeu fatigant pendant les longues sessions de jeu, mais il se prête bien aux expériences à courte cession et ne vous laisse jamais trop perdu.

(15 Positives / 4 Mitigées / 0 Négative)S'étant fait remarqué par son esthétique et son ambiance originales, The Pedestrian offre bien plus que ce que l'on imagine au premier abord. Cette aventure d'un petit bonhomme de panneau de signalisation se révèle un jeu de réflexion incroyablement malin et accrocheur. Jamais à court d'idées, le premier projet très original de Skookum Arts parvient à tirer son épingle du jeu en mêlant simplicité d'accès, renouvellement constant, et courbe de difficulté idéale, pour un résultat magnifique et qui sait flatter notre sens logique sans jamais nous lasser.Taking a more relaxing approach to the classic puzzle platformer genre leads The Pedestrian to a big win here.Clever, confident and a fine debut for Skookum Arts, The Pedestrian has established a clear high bar — marking itself down as this year’s first must-play for puzzle enthusiasts far and wide.There’s a real freshness to The Pedestrian's take on puzzle-platforming and world manipulation. The constant introduction of new, sometimes surprisingly complex ideas means there’s enough to keep you moving through the nicely segmented challenges. The levels themselves can be quite repetitive in both look and feel, making the game tiresome during long play sessions, but it lends itself well to short-burst experiences and never lets you feel too lost.