Encore un jour de plus avec l'attente de voir un Nintendo Direct général se profiler, et une fois de plus rien... Ca commence à faire un moment que Nintendo n'a pas communiqué sur autre chose que Pokemon, AC ou Smash... Voilà que quelque chose de nouveau sur le site américain de Nintendo vient ajouter de l'eau au moulin :Bon et bien je ne sais pas ce qu'il faut déduire de cette suppression, mais je ne saurais dire si c'est inquiétant ou rassurant. Qu'en pensez-vous ?