Toutes ressemblances avec un précédent article serait une pure coïncidenceIl ne faut pas oublier cette fabuleuse console, qui malgré ses ventes minables, a eu de sacrés perles.Le feeling de la Nintendo DS à la maison... Voici ce que la Wii U voulait nous proposer !Zelda Breath of The WildMario Kart 8Super Smash Bros For Wii UBayonneta 2Rayman LegendsDonkey Kong : Tropical FreezeUne superbe console, qui nous manquera à tous pour son gameplay asymétrique unique, avec des jeux au Gameplay impossible à transposer sur d'autres plateformes...Une future perle du rétrogaming quand les joueurs auront compris le potentiel incroyable de cette machine, qui disposait tout de même de Netflix dans son catalogue d'applications.