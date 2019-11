Gamergen

En 2017, après 18 ans passés chez Arkane Studios à Lyon pour concevoir des titres comme Prey, Dishonored ou Arx Fatalis, le président et fondateur Raphael Colantonio a décidé de quitter l'équipe pour partir vers de nouvelles aventures. Il ne sera pas resté éloigné du monde du jeu vidéo, car il annonce aujourd'hui qu'il a monté un autre studio, qui est déjà prêt à présenter sa première production.La société s'appelle WolfEye Studios, et est dirigée par Raphael Colantonio, qui officie en tant que directeur créatif et président, et Julien Roby, ancien producteur exécutif chez Arkane qui sera lui le PDG. Fait rare, les développeurs et dirigeants ne travaillent pas dans des bureaux physiques, mais sont éparpillés dans dix villes sur quatre continents, pour des conditions de travail arrangeantes et une culture d'entreprise unique. Côté jeux vidéo, attendez-vous à des expériences « à la direction artistique marquée, aux histoires profondes et aux mondes riches et simulés qui répondent à nos actions » : le studio ne s'en cache pas, il utilisera une « production visuelle simplifiée » (pas de photoréalisme, donc) pour privilégier le gameplay et les interactions avec le monde virtuel.