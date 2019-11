VideoChums 9/10

Valfaris est un chef-d'œuvre indépendant. Si vous êtes un fan de jeux d'action en 2D, alors vous seriez un fainéant de ne pas y jouer.

CriticalHit 9/10

Valfaris est un hommage frénétique et violent aux shooter classiques et au heavy metal, avec un gameplay satisfaisant et des rencontres de boss stimulantes. Il sera apprécié par tous ceux qui recherchent quelque chose d’amusant à se faire plaisir.

Spaziogames 8,5/10

Valfaris est l'héritier digne des séries Contra et Turrican tant aimées. Malgré sa courte durée de vie, il représente véritablement la nouvelle avant-garde du genre.

PCInvasion 8/10

Bien que sa difficulté écrasante et son histoire simple puissent décourager certains joueurs occasionnels, ceux qui triomphent des 7 heures de jeu de Valfaris et des batailles de boss sans fin sentiront une sensation de fraîcheur. C’est un incontournable pour les fans de Castlevania et de heavy metal.

JVC 16/20

Après être sorti d'un périlleux safari sur la planète Valfaris, la première d'envie est celle d'y retourner pour y explorer sa face cachée. Son ambiance sombre bien retranscrite par un superbe pixel-art, ses pogos de monstres plaisants à affronter, ses boss épiques et son metal qui dégueule, tout y est pour passer un bon moment dans le plateformer/action de Steel Mantis. Et même si certains tableaux peuvent être oubliables, les amateurs de challenge hardcore s'y retrouveront avec le système d'idoles de résurrection. Un die & retry sans énorme fausse note, comme toute bonne séance de Air Guitar.