L’entreprise française Shadow a fait une série d’annonces ce matin, à l’occasion d’une conférence. Au programme, une nouvelle offre tarifaire, l’arrivée du ray tracing via de nouvelles cartes graphiques et de nouvelles applications, notamment pour la TV.



Depuis quelques jours, la page du site de Shadow dédiée aux abonnements était hors service, et ce n'était pas le fruit du hasard : l'entreprise a dévoilé ce matin une nouvelle grille tarifaire, avec un premier tarif à 12,99 euros par mois. Précédemment, il fallait compter 29,95 euros par mois pour s'abonner à la plateforme, et accéder à son ordinateur dématérialisé.

L’offre Boost est donc proposée à un tarif plus de deux fois moins élevé que précédemment, mais affiche une configuration plus modeste par rapport aux deux autres, qui incluent notamment des cartes graphiques très performantes et prennent en charge le Ray Tracing. Ces offres seront disponibles en février 2020. A noter que les abonnés actuels passeront par defaut à l'offre Boost mais pourront demander de passer à une offre superieure.

Trois offres sont désormais proposées :sans engagement, qui inclut au minimum une carte graphique GTX 1080, un processeur quadricœur à 3,4 GHz, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et Windows 10, le tout pour une expérience Full HD.sans engagement, avec prise en charge de la 4K avec Ray Tracing, une, un processeur quatre cœurs à 4 GHz, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et Windows 10.sans engagement, là aussi avec prise en charge du 4K avec Ray Tracing, carte graphique, un processeur six cœurs à 4 GHz, 32 Go de RAM, 1 To de stockage et Windows 10.