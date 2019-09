Trailer





Theme Song en entier



Last Labyrinth, jeu VR a destination de la PS4 et du PC devoile un nouveau trailer avec le main theme composé par Hiroki Kikuta et chanté par Stefanie Joosten desormais connu pour avoir prêtée ses traits et sa voix a Quiet de Metal Gear Solid 5 et qui interprétera aussi ici l'heroine de ce jeu.Le jeu est dirigé par un cast tres Sony puisque c'est Hiromichi Takahashi, createur de la serie Doko Demo Issiyo et Tetsuya Watanabe (Peppeteer, Last Guardian) qui dirige le jeu mais aussi on retrouve aussi d'autres anciens ayant bossé sur les prod Japan Studio.Tout ça sort le 13 novembre 2013.