lorsque Soraya Saga fait cela, il se peut qu'une œuvre, des personnages de jeux ou d'autres éléments de Monolith Software apparaissent au cours du Direct

NintendoDifférence

Soraya Saga, scénariste et designer professionnelle présentée plusieurs fois dans nos articles (elle a notamment travaillé sur Final Fantasy IV Easy Type, Romancing Saga 3, Final Fantasy V et VI, Xenogears, Xenosaga Episode I, II et Pied Piper, Soma Bringer et Xenoblade Chronicles 2), dont celui qui se trouve à cette adresse,que nous vous détaillions dernièrement dans cet article.