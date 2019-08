Jeux Vidéo

Pour changer, un article qui sert pas à grand chose...C'était quand même pas mal l'époque ou des consoles avaient des noms (comme Genesis/Megadrive), des logos, et même des abréviations (en France on disait SNES pour la console US NTSC, SNIN pour la PAL Euro), voir carrément des designs différents (TurboGrafx 16 / PC Engine) suivant les régions du monde.Ca donnait un petit coté exotique quand on voyait ces images dans nos revues préférés. Alors je regrette évidement pas les différents zonages, les tarifs des boutiques imports, et les délais pour avoir les bécanes officiellement en europeQuelques exemples...La bonne époque :'(