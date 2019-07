Vous l'avez peut-être vu passer il y a quelques mois, Sony avait activement censuré des titres jugés sexuellement explicites sur sa plateforme. Une idée qui n'a évidemment pas fait l'unanimité et reste aujourd'hui encore au cœur de nombreux débats.Durant une récente conversation avec les actionnaires, Shuntaro Furukawa, le président de Big N, a été interrogé au sujet de cette polémique. Nintendo compte-t-il également censurer certains titres de manière arbitraire ? Pas du tout. L'homme a expliqué qu'il s'agissait de la responsabilité des organismes de classification tels que la PEGI ou le CERO et que, en cas de besoin, une fonction de contrôle parental est disponible sur la Switch.

"Si les constructeurs choisissent arbitrairement, la diversité et la juste liberté dans le jeu vidéo pourraient être significativement entachées."

