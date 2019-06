Histoires

Nintendo 64.

La firme est donc contrainte de retarder la sortie de sa console si elle souhaite proposer un catalogue de jeux assez étoffés.

A cause du support cartouche, bon nombre de grandes licences sont passés chez Sony : Final Fantasy, Dragon Quest, Metal Gear Solid, Castlevania et d’autres.

Heureusement trois choses l’on sauvé :

- Tous ceux après avoir connu leurs plus belles heures de jeux sur la NES et la Super NES ont cru et attendu patiemment la sortie de la Nintendo 64

- La qualité des titres qu’a su proposer Nintendo : de véritables chefs d’œuvres

- Le côté multijoueur de la console qui en a attiré plus d’un. Nintendo a souhaité mettre cet aspect en avant : Le jeu vidéo est aussi une expérience qui se partage.