Avant de débuter, on rappel la franche réussite dequ’on doit en partie à un homme son dirigeant. Souvenez-vous, la mégadrive ne connaîtra pas un franc succès au pays du soleil levant totalement dominé par la Super Nes. Mais aux States, Kalinske adopte une stratégie nettement plus offensive avecDe son côté,prévoit déjà une nouvelle console pour pallier son semi-échec qui a les faibles ventes au Japon, une console qui reprendrait le concept 32 bits de certaines bornes arcades. Kalinske trouve cette idée ridicule. Les ventes de la mégadrive au moins en occident sont plus que correct.le patron de Sega n’a que faire de l’avis de Kalinske et annonce fièrement une console nouvelle génération baptisé. Après il n’y a rien à craindre; la super Nes est encore toute récente et ce n’est certainement pas l’apparition d’unequi vont effrayer Sega l’un des deux leaders du marché mondial des consoles. Et pourtant. Pour ne pas être largué, Nakayama exige que l’on revoit le projet de la Saturn et pour booster ces capacités, un second processeur sera intégré à la console.. La console connait des débuts très prometteur et notamment grâce à un jeu qui fait énormément de bruits dans les salles d’arcade. Voilà qu’il est possible de jouer chez soi à un titre criant de réalisme.Niveau design la console reste très proche de son aîné. On conserve la couleur noire bien qu’elle soit un peu plus imposante. La manette ressemble elle-aussi à celle de la mégadrive même si on y retrouve bien-sûre les fameuses gâchettes qu’a démocratisé celle de la Super NES.nous allons avoir d’excellentes conversions des hits d’arcades de Sega.sont des jeux techniquement impressionnants qui cartonnent en Salle et la saturn est capable de les faire tourner sans le moindre ralentissement ;un classique du jeu de tir,est pour l’époque à couper le souffle de plus le jeu possède les licences de la FIFA ,est également très réussi,est un excellent beat them all avec ses mécaniques propres aux RPG qu’il incorpore , pour les jeux d’aventures il y a les excellents, un peu moins connu il y aun shoot them up et il s’agit sans aucun doute d’une des meilleurs exclusivités de la console, culte pour beaucoup il y a, pour du frisson Sega développera un bon titre à la Resident Evil nommé, terminons parun jeu d’action qui sortira en fin de vie de la console.Nous sommes chez SEGA ça c’est une évidence mais pour exister sur le marché mondial. On l’a dit la saturn est un réel succès au Japon. Ainsi Kalinske pressé par Sega of Japan doit annoncer la console pour le marché américain à l’E3 de 1995. Celui-ci annonce que la console se trouve déjà au magasin au prix de 400 dollars.. C’est un énorme coup dur pour la saturn.. Ce n’est pas rien. Il faut réagir, trouver une solution et vite. Nakayama est formel;. Kalinske proteste et pointe Nintendo, la Super Nes continue à se vendre et de nouveau jeu porteur sortent sur la machine. Mais rien à faire, Sega ne compte pas louper le coche avec sa saturn.. Et combattant jusqu’au boutC’est un échec cuisant. Sega est obligé d’abandonner sa saturn au grand désespoir des fans qui attendaient de nombreux jeux annoncés qui ne verront donc jamais le jour.