Histoires

, le CD-Rom fait de plus en plus parler de lui. Déjà implanté pour l’audio, beaucoup y voit l’avenir du jeu numérique vu qu’il permet de stocker plus de donnée qu’avec une seule cassette ou disquette.Et justement les dirigeants de la firme ont une petite idée. Concevoir et commercialiser leur propre lecteur CD à destination du Jeu vidéo. Seulement c’est un domaine que SONY ne maitrise absolument pas. Il sera donc plus prudent de s’associer avec un partenaire un peu plus expérimenté.SEGA propose justement le méga-CD. Il ne faut donc pas perdre de temps et contre-attaquer rapidement.Seulementc’est en relisant le contrat que Hiroshi Yamauchi,Hors de question pour une grande société comme Nintendo de céder une si grande part de leurs titres. Mais comment réagir si le méga-CD cartonne et que Nintendo n’a rien à proposer ? C’est ainsi que Nintendo dans le dos de SONY va s’associer avec Philips qui lui propose sa CD-i comme support CD avec des conditions bien plus favorables pour Nintendo.Le responsable du projet chez SONY tombe des nues. C’est un véritable coup de poignard dans le dos. Et pour la direction c’est pire. Une entreprise Japonaise a trahi une autre entreprise Japonaise pour une européenne. C’est ainsi qu’à partir de son propre CD, SONY fabriquera elle-même sa propre console.(Ha ha… On aurait pu en faire un film). Et vous le savez surement la super NES CD ne verra jamais le jour.On en sait pas vraiment quels en sont les raisons.C’est leque sort la PlayStation au Japon. La console a un design très simpliste. Deux ports sont présents pour les cartes mémoires et les manettes. Ces dernières sont très proches de la Super NES avec deux gâchettes en plus.SONY est confronté à un premier problème. Comment attirer les éditeurs ? La plupart sont chez Nintendo. Il faut donc les attirer. L’un des premiers seraqui n’est jamais véritablement parvenu à s’imposer sur le marché des consoles. La firme réalisera l’un des premiers titres phares de la PlayStation, une adaptation depresque aussi beau que sur Arcade puis pour concurrencer lede la Saturn, Namco adaptera son Hit. SONY bénéficie de moyen financier conséquent et va de ce fait complètement écraser la Saturn. D’abord aux Etats-Unis puis en Europe et enfin au Japon. C’est ainsi qu’en ralliant les différents éditeurs, les hits vont s’enchainer au fil des années sur cette console (pour la référence du jeu de course,pour des courses futuristes,le Mario Kart-Like dans l’univers de Naughty Dog,véritable phénomène à l’époque,un Beat them all en 3D,pour du jeu de plate-forme ou encore Spyro, Le magnifiquepour le jeu d’action, pour les RPG il y a les, pour les Survival il y a leset bien sûr le premier, sans oublierun jeu cultissisme et bien d’autres pour ne citer que ceux-là)