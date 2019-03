Histoires

On est chez Nintendo. Mario 64 révolutionne le jeu de plateforme. Ocarina of time, le jeu d’aventure 3D. Golden eye est le premier FPS convaincant sur console de salon. Portant ça ne change rien. Les ventes restent décevantes. La Nintendo 64 est un semi-échec.C’est dans ce contexte que se trouve Nintendo en 1998. La concurrence n’a jamais été aussi rude. SONY est un ogre et lasuscitera l’objet de toutes les convoitises. SEGA a aussi en cœur de revenir dans la course avec saqui s’annonce prometteuse.Ainsi un projet est mis en chantier. Le projet Dolphin. C’est Nintendo of America qui lance le premier indice. Nintendo se serait associé au Géant IBM pour un nouveau processeur à la pointe de la technologie. La firme Retro Studios enchaine. Ils seraient en train de travailler sur un nouveau Métroid. Impossible pour ce moment d’en savoir plus.La console se devra être une machine de jeu privilégiant le multijoueur. Tout comme la N64, 4 ports de manette seront immédiatement intégrés. La console sera petite, carrée, facilement transportable avec sa poignée. Nintendo prend enfin la sage résolution d’abandonner le support cartouche. Seulement, les dirigeants de la firme regrettent les temps de chargement qu’impose le CD-Rom. Ils misent alors sur des mini CD de 1,5 giga qui baissent drastiquement les temps de chargement et qui ont en plus le mérite d’être très complexe à pirater.La console se prépare et un nom est enfin annoncé.( ou le Gamecube si vous voulez ). Étrangement c’est loin d’être l’euphorie. C’est que la PlayStation 2 débarque. Et la console va être un carton encore inégalée aujourd’hui. Elle est et reste la console la plus vendue de l’histoire. SEGA ne va pouvoir que constater à la sortie de la PS2, les chutes drastiques des ventes de sa console. Ce premier obstacle pour Nintendo va très vite être accompagné d’un second. Les grands éditeurs n’ont d’yeux que pour la console. Et comment leur en vouloir ! Puisque la console est un succès colossal qui leur promet des ventes pharaoniques. La Gamecube n’a même pas encore vu le jour que la montagne qui lui fait face semble infranchissable. Pire ! Microsoft qui se tenait à l’écart jusque-là, entre dans la danse avec sa Xbox. D’ailleurs les deux consoles sortent en 2001 avec quelques mois d’intervalle. La bataille s’annonce extrêmement rude.Pourtant gros coup de la part de Nintendo. La firme n’a pas menti. D’un point de vue graphique, la Gamecube rivalise totalement avec la PS2. Les décors sont magnifiques. Les effets de l’eau dans Wave Race sont saisissants. La puissance technologique de la machine est bien réelle. Sans compter l’excellent Luigi Mansion. Les débuts ne sont pas si catastrophiques et s’avèrent même plutôt prometteur. Alors oui Rare, la firme mythique associé à Nintendo se fera racheté par Microsoft pour une somme colossale. Rare aura juste eu le temps de sortir pour la Gamecube le très bon Fox Adventure. Nintendo arrive cependant à s’associer à un grand nom du jeu vidéo, qui sortira les. 5 jeux uniquement prévu pour la gamecube. Il s’agit entre autres deNintendo de son côté prévoit de son côté de nouvelles aventures à Mario (l’un des meilleurs jeu de sa génération) ,qui est une véritable ode au voyage.a su se renouveler brillamment avec une jouabilité exemplaire pour ne citer que ceux-là. De plus ,il est possible de connecter sa GBA à la console pour jouer sur la tv ou se servir de la console comme manette. Autre nouvelle, SEGA suite aux mauvaises ventes de sa Dreamcast est bien contraint de trouver un nouveau partenaire pour publier ses jeux. SEGA choisit Nintendo et chose totalement impensable quelques années auparavant,La firme a adopté une stratégie offensive afin de tenter tout ce qu’elle pouvait afin de ne pas reproduire l’échec de la N64. Mais voilà… La PS2 a frappé un tel coup que Nintendo peine à vendre sa console. Les ventes des jeux Capcom Five s’annonce tellement décevantes que Capcom sort tout de même certains de ces jeux sur la PS2.Ce qui faisait aussi du tort à la Gamecube est que c’est une simple machine de jeux pensé comme tel par Nintendo alors que la PS2 se définissait comme une console multimédia. Nintendo s’est heurté à sa course à la technologie vu que malgré que la Gamecube fût plus puissante que la PS2, la différence ne se ressentait pas assez au niveau des jeux par rapport aux les autres consoles (même si la différence se ressentait au niveau de certains jeux comme Resident evil 4 par exemple). Quelque chose que corrigera Nintendo plus tard avec sa Wii.