On passe maintenant à celle de la Xbox.Tout débute avecet un bide celui de son jeu dénommé. Mais ne vous y méprenez pas, le titre faisait preuve d’une réelle ambition, proposer un jeu d’exploration, le joueur doit se débrouiller par lui-même pour survivre dans un magnifique univers 3D avec des dinosaures admirablement modélisés, la possibilité d’interagir avec quasiment tous les objets du décor etc. Dans l’idée il y avait de quoi proposer un jeu monumental mais dans les faits il en sera autrement face à un manque de budgets et surtout de temps, le jeu sera commercialisé alors qu’il sera affreusement buggué.Suite à cet échec, le développeur du jeu Seamus Blackley entrera en dépression. C’est qu’il s’était fait un nom dans l’industrie du jeu vidéo notamment avec Flight Unlimited unanimement salué par la profession. Mais pour Blackley à ce moment Jurassic Park Trespasser ruine sa carrière. La décision est prise, c’est qu’il ne travaillera plus jamais dans le jeu vidéo.Bon, à moins de vivre dans une grotte on connait tous Microsoft ( leader de l’informatique avec son système d’exploitation windows et son dirigeant Bill Gates qui n’est à ce moment ni plus ni moins l’homme le plus riche du monde).Bien malgré lui, le voilà plongé d’une certaine manière dans le monde du jeu vidéo. Cela émoustille forcément notre ancien programmeur, l’échec de Trespasser n’a jamais cessé de le hanter et pendant qu’il étudie la structure de l’éventuel PS2, il rumine, continue à s’interroger etBlackey et son équipe se sont cassé les dents à développer un jeu qui se devait d’être capable de tourner sur un maximum de PC aux architectures extrêmement diverses. C’est évident, c’est ce qu’il l’a empêché lui et son équipe de tenir les délais et de sortir un jeu qui n’était absolument pas terminé.Il annonce donc à son supérieur qu’avec la technologie dont dispose Microsoft, il est aisément possible de faire mieux que la PS2 et pour attirer les éditeurs, proposer des jeux à la pointe de la technologie, il serait essentiel que les développeurs puissent travailler sur une unique architecture.Il parle de son idée à d’autres employés de la firme,qui sont tout à fait d’accord sur l’idée de proposer une unique machine et rejoignent Blackley.Leur idée est simple:. Tous les 4 ils obtiennent une réunion avec le Boss de Microsoftet lui propose leur idée mais celui-ci est sceptique.Il préfèrerait rester concentré sur le marché de l’informatique.toujours est-il qu’il accepte d’octroyer des fonds pour de la recherche et développement sur cette fameuse. Blackey et ses trois acolytes travaillent comme des acharnés au sein de ce projet.Il sera difficile de faire mieux. Mais Blackley et son équipe dispose d’un atout. Développer sur la PS2 est une belle galère, la faute à plusieurs processeurs centraux et graphiques au sein de la même machine.Un unique processeur, une seule puce graphique. De toutes les façons c’est l’objectif initial de Blackey, expérience qu’il tire de son échec sur Trespasser.Tout doit être mis en œuvre pour faciliter le travail des développeurs.Et celui-ci n’est autre que la.Une sorte de console à brancher sur la tv ayant comme principale fonction de naviguer sur internet. Très rapidement une réunion est organisée avec Bill Gates avec la présence des deux équipes.Il faut choisir. Microsoft ne peut pas proposer deux consoles.Voici donc les arguments :Bill Gates hésite mais un argument va le faire pencher vers la direct X Box baptisé à ce moment tout simplement. C’est celui de transposer tout simplement toute l’architecture du pc dans une console ; Microsoft avec sa technologie a de quoi proposer une superbe machine etBlackley et son équipe finalisent le projet et vont toquer à la porte des grands éditeurs avec un argument de taille, celui d’y développer les jeux avec facilité. Tout un tas de firme sont emballés par le projet et annoncent qu’ils adopteront leurs jeux pour la machine de Microsoft :… Il y a aussi desqui travaille sur un certainprévu sur PC et acceptera donc que le jeu soit finalement un jeu Xbox,est aussi rallié à la firme ce qui fera quemais J. K. Rowling réservera les droits à Electronic Arts préférant voir son univers disponible sur toutes les consoles et donc pour tous les joueurs ; Microsoft tentera aussi de rallier( les crash bandicoot, Uncharted etc ) mais les dirigeants hésitants décideront de rester chez SONY.: Microprocesseur Intel, Cartes Graphiques Nvidia, plus de 150 millions de polygones affichables par seconde,Le design de celle-ci parait novateur avec cet orbe vert qui encercle le X de la console. La manette dispose ses sticks directionnels d’une manière bien étrange mais sera rapidement réputé pour être la manette la plus ergonomique de toute console confondu. Le marketing de Microsoft centrera la publicité sur deux jeux : Halo et Dead or Alive 3 les deux exclusivités de la machine même siPetit tour d’horizon de ses meilleurs titres :avec son ergonomie entièrement pensé pour être jouer à la manette utilisant les deux joysticks l’un pour déplacer le personnage et l’autre pour déplacer sa vue, un système que reprendra par la suite quasiment tous les fps ;avec une entrée réussi de Microsoft dans le jeu en ligne sur console de salon ;à travers son mélange western et son mélange de vue à la première personne pour les actions et de vue à la troisième personne pour l’exploration est un des grands indispensables de la console,est tout simplement l’un des meilleurs jeux stars wars toutes consoles et générations confondues ,avec son univers héroïque fantaisiste extrêmement accrocheur,l’un des meilleurs jeu de course de sa génération,d’Ubisoft qui était à la base une exclu Xbox avant que le jeu ne soit par la suite adapté sur les autres machines,un beat them all qui proposait un réel challenge.L’un des autres principaux fournisseurs de la Xbox n’est autre quequi suite à la mort de la Dreamcast s’associera à Microsoft et proposera certains de ses plus grands hits :qui apporte un peu de folie à une console qui propose des jeux assez sombres ;avec un univers onirique de toute beauté et bien sûr les hits de la dreamcast qui ressortiront sur la Xbox comme lesBlackey et son équipe sont donc parvenu à proposer une alternative même si pour le momentElleà tel point que pour les générations suivantes il ne restera que deux consoles High Tech Microsoft et SONY. Nintendo ira sur un autre terrain en proposant des consoles plus originales.Le point d’orgue de la réussite de Xbox est peut-être avant tout ce qu’a pu apporter l’expérience de Blackey, son échec avec Trespasser et son amour pour la programmation lui auront permis de comprendre une chose :C’est ce qui aura permis entre autres de rallier des éditeurs au projet Xbox, d’y voir certains des plus grands titres de notre média et pour Blackey enfin de vaincre ses démons, d’être parvenu à transformer le plus grand échec de sa vie en une expérience positive qui fût concrétisé par une console qui fit rêver avec ses jeux des millions de joueurs à travers le monde.