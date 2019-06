Je suis globalement déçu. Attention : J'ai conscience d'y jouer assez mal et de n'avoir joué qu'une heure, mais ça ne correspond pas à mes attentes en ayant vu le jeu dans les trailers. La version Switch n'aide pas, avec son 30 fps (parfois inconstant) avec des ralentissements qui se rajoutent à l'effet de ralentissement du jeu... Du flottement... Bref globalement, en l'état à 17 €, je ne le recommanderais pas forcément, j'ai l'impression de faire face à un jeu moyen.







Bref, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont testé, mais pour moi, on est à des années lumières d'un Hotline Miami ou Katana Zero ^^ !