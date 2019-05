Quelques video saturn











Quelques video saturn

Depuis plusieurs années des boites nous sortent des "consoles" bons marchés permettant de jouer a nos vielles cartouches sur ecran HD, de la Retron5 a la RetroFreak, mais aussi de machines beaucoup plus performantes (et cher) comme la Super Nt ou la Mega SG d'Analog.Dans quelques temps entrera dans l'arene la Polymega, développée entre autre par d'anciens d'Insomniacs Games et de BluePoint. Au prix de 300 dollars le pack de base, cette dernière ira encore un peu plus loin que ses concurrentes puisqu'elle ne se contentera plus seulement des cartouches, mais aussi de jeux sur CD.En effet tout vos jeux PS1, Neo-Geo CD, Pc-Engine CD, Mega-CD et surtout Saturn seront lisibles en Full HD sur la Polymega.Bien sur cette derniere lira aussi les cartouches NES, SNES, Megadrive (mais aussi 32x), PC-Engine et SuperGrafx mais pour cela il faudra débourser 60 dollars de plus dans des modules (vendu avec manettes).Il sera plus sage d'attendre les review avant de commander, mais si cela vous tente la machine est preco ici: https://www.polymega.com/store/