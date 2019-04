Toujours sur Persona 5, mais cette fois sur l'édition The Royal annoncé cette semaine.Voici Kasumi Yoshizawa, dans sa forme transformée, la nouvelle protagoniste de Persona 5: The Royal. C'est une étudiant qui excelle en gymnastique, d'où le port d'un collant comme tenue.Mais cela n'est pas du gout d'une certaine artiste qui juge le personnage féminin trop dévêtu et ainsi alors sexualisé (comparé aux autres personnages).Editer un artwork officiel ou carrément revoir le chara-design d'un personnage en particulier féminin de jeu vidéo pour le rendre plus "tout public", ce n'est pas nouveau notamment auprès des "SJW". Par exemple il arrive souvent que des artistes revoient le design de Samus sans armure pour la rendre plus masculine (cheveux rasés pour faire genre "design de Mass Effect").Sauf que quand on est un artiste qui refuse de voir ses propres dessins être retouchés, ça a de quoi être ironique.On rappelle, Kasumi Yoshizawa est une gymnaste, donc porter un collant est normal même pour son âge (qui est de 16 ans). Faudrait alors vous plaindre au comité des Jeux Olympiques si vous êtes offusqués de voir des femmes en maillot exécuter sous vos yeux innocents des pirouettes acrobatiques...