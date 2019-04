Plus on se rapproche de la sortie de Mortal Kombat 11, plus cette version se montre sous un joli jour. Bien sûr la version Switch est prévue pour le 23 avril 2019; du moins en déma sur Switch, car visiblement la version physique arrivera seulement le 9 mai.

Who likes this ?

posted the 04/18/2019 at 11:33 AM by kidicarus