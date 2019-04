- La conférence débutera par une bande-annonce MCC de l'édition PC, suivie d'un nouveau gameplay Halo Infinite et montrant une sortie en 2020 en même temps que la Scarlett.



- Grosse présentation de Gears Of War 5 ainsi que du Gears Tactics ( Annonce Xbox One ?)



- Nouveau gameplay de Battletoads et de Ori and the Will of the Wisps



- Nouvelles extensions pour Sea of ​​Thieves.



- Un nouveau jeu de mecha exclu par Piranha Bytes (Risen).



- Il y aura une nouvelle acquisition de studio.



- Une première mondiale d’un reboot de Dino Crisis.



- Ubisoft présentera le nouveau jeu Splinter Cell en World premiere.



- Playground Games présentera un avant-goût du nouveau jeu Fable.



- Ninja Theory montrera leur nouvelle licence du nom de "Bleeding Edge".



- Rare montrera une nouvelle licence pour les systèmes de nouvelle générations.



- La prochaine génération de consoles sera révélée.



- Des nouvelles fonctions pour le service Xbox Live et d’autres informations xCloud.

Cela vient d'un "membre vérifié" du forum Reset Era du nom de "Leocarian" qui a ensuite etait repris un peu partout sur les site et forum Americains:A prendre avec des pincettes évidement, même si faut admettre que le mec ne se trempe pas beaucoup tant certaines choses paraissent assez évidentes.