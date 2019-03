PCGamer 9/10

Le renouveau du jeu de réflexion entièrement en Anglais.L'originalité, vous pouvez changer les règles pour réussir votre puzzle."Brillant"Sous ses airs de puzzle game sémantique minimaliste, Baba is You cache une expérience hors du commun, qui vous emmènera aux frontières de la raison et de la logique. En invitant le joueur à constamment changer les règles du jeu, Arvi Teikari fait de chaque élément présent à l'écran une source potentielle d'interaction, et offre au genre un concept aussi diabolique qu'inédit. Dans Baba is You, les conventions n'ont plus le droit de citer, et il faudra sortir de sa zone de confort intellectuelle pour espérer faire son trou, pas à pas, à travers des dizaines d'énigmes aux accents surréalistes assumés. Très loin du délire arty que l'on pourrait imaginer vu de l'extérieur, l'expérience proposée parvient à se renouveler sans cesse, et s'accompagne d'une promesse tenue haut la main :YOU IS WARNED.Baba is You est un OVNI dans le monde du jeu de réflexion, mais il y apporte un vent de fraîcheur bienvenue. Sobre dans sa réalisation et sa musique tout en restant de qualité, c'est avec ses mécaniques de jeu qu'il dévoile tout son potentiel. Mais sa difficulté relevée et le fait qu'il soit uniquement en anglais ne le met, hélas, pas à la portée du premier joueur venu. Pour ceux qui relèveront le défi,