L'an dernier, j'avais pu aller à l'E3 et en plus de ce fabuleux salon, sachez que la Californie est un lieu formidable et que je regrette de ne pas avoir pris plus de jours ^^ !J'hésite à y retourner cette année (un E3 sans Microsoft/Sony/EA c'est... Voilà quoi) mais je voulais juste dire pour ceux qui planifient leur voyage, ne négligez pas la visite de Los Angeles, c'est juste immense !Et pensez à réserver un billet pour l'Overwatch League, l'ambiance y est juste énorme (même si on a pas vraiment le droit de filmer à l'intérieur, d'ailleurs ne ramenez pas de stabilisateur ou de perche à selfie, elles sont confisquée à l'entrée - heureusement que j'avais mes accréditations de mon côté).Bon bref, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller à Los Angeles !A NOTER :- Le Xbox Experience est ouvert à tous (sous réservations, même s'ils font des exceptions)- Le EA Play est également ouvert à tous (sous réservations)- Pas de show Sony du tout cette année (donc ni à l'E3, ni exposition à côté)- L'E3 lui même dans le LACC (donc Nintendo seulement cette année) est ouvert uniquement aux professionnels, ou au grand public moyennant 249$.- L'Overwatch League est payante, les billets sont à acheter ici : https://www.axs.com/artists/1105151/overwatch-league-tickets Voilà ! J'en parle car on est presque en Avril et que L'E3 c'est dans 3 mois (grossièrement) !