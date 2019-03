Sorti sur Steam sous le nom Bright Memory: Episode 1, ce FPS chinois fait par un seul homme (le Lost Soul Aside du FPS pourrait-on dire) a plutot fait une petite sensation a sa sortie.Le jeu reviendra donc sur PS4 et Xbox rebooté sous le nom de Bright Memory: Infinite, et passera directement sur cette version pour ceux ayant acheté la version PC (donc pas de vrai episode 2).

