Let's Play

Hey ! Je suis en train de découvrir BABA is YOU, un jeu de réflexion totalement barré, avec une ambiance loufoque, qui nous rappelera l'époque des SOKOBAN mais de façon tellement plus subtile et ludique... C'est mon petit coup de coeur du mois de mars (même s'il est probable que je connaisse plusieurs coups de coeur ce mois-ci).



Bref, ça coute 12€49, et je vous invite fortement à y jeter un oeil !