Bon, beaucoup en auront rien à foutre et vont se la jouer, mais voilà que la censure touche dorénavant aussi les AAA depuis que Sony a déménagé en Californie, la patrie de la justice sociale.Ceci dit, ne vous inquiétez pas, la violence de MK11 et TLOU2 restera la même,par contre, pas de cul dans votre jeu Rated M aux US et Pegi 18 chez nous !