Sorti en 2016 sur PC, Aragami est un jeu d'infiltration reposant sur des mécaniques de réflexion plutôt que jouant sur les réflexes ! On se retrouve donc avec un Ninja à contrôler aux mouvement plutôt lent, ce qui colle plutôt bien à la Nintendo Switch. On se surprend à tenter de passer les niveaux dans une ambiance japonaise en cel shading avec un aliasing à couper au couteau, mais le tout reste agréable à voir. Ca m'a presque donné envie d'acheter Trials Rising, parait que la version Switch est plutôt jouable en mode portable et que c'est le mode TV qui est capricieux ?

posted the 03/02/2019 at 02:05 AM by suzukube