+Le premier aspect à considérer est l’éclairage, qui a été amélioré dans Ultimate.+Certaines parties n'ont pas été touchées, mais les textures des constructions ont été refaites.+Le niveau Bridge of Eldin montre combien de choses ont été ajoutées et modifiées.+Les vêtements ont également été remodelés.-Donkey Kong, qui a perdu sa coque de fourrure de la version Wii U, fait partie des rétrogrades.-De plus, la résolution des ombres a été réduite.+Super Smash Bros. Ultimate tourne à plein 1080p lorsqu'il est docké.+En mode portable, il passe au réglage 720p le plus élevé.+La qualité graphique reste généralement la même quel que soit le mode utilisé, à quelques petites exceptions près, comme la qualité des ombres.+En ce qui concerne le framerate, Smash Bros. Ultimate ne manque jamais d'atteindre le 60FPS. Même avec huit joueurs à l’écran, le jeu ne plonge pas.-Le seul problème ? Si chaque joueur utilise les Ice Climbers dans un match à 8 joueurs, la cadence de prise de vue diminuera, bien que ce soit le pire des cas (et très rare).PS : Petite précision, les Ice climbers sont deux personnages reliés (mais qui compte pour un, lors de la sélection du personnage) affiché à l'écran, donc quand vous choisissez 8 Ice Climbers, ça fait 16 personnages à l'écran.