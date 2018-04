Sérieusement je passe de temps en temps sur ce site... Il est d'une tristesse... Où sont les débats houleux... Les prises de possession... Les bagarres verbales ?



Pas de vidéo drôle, de sujets économiques où sociales... Bref... C'est décevant... Ce site meurt en fait !



Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis ou du moins j'étais la honte de ce site... (viré il y a 3ans) Un type qui critiquait sans cesse le totalitarisme islamo-gauchiste (combien d'attentats depuis), l'immigration (la crise des migrants depuis ?), qui balançait des sujets drôles (infos insolites), des retours de brocantes (bien avant les youtubers mythos), et bien sur faisait des critiques cinéma pourris...



Mais voilà plus rien de tout cela n'existe...





3 ans plus tard... Zelda breath of the wild est un super jeu avec une fin pourrie... On a perdu en finale de l'euro... L'Algérie ne fait pas le mondial