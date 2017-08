Souvenez-vous, le 13 janvier dernier, lors de la présentation dédiée à la Nintendo Switch, Nintendo avait annoncé que plus de 80 jeux était en développement par plus de 50 éditeurs/studios de jeux vidéo. 8 mois plus tard, et plus précisément 5 mois après la sortie de la Switch, le chiffre a quadruplé et c'est désormais officiel : la Nintendo Switch a accueilli, et va accueillir plus de 331 jeux ! Presque tous les jeux prévus ont été annoncés durant cette année même! Décidément, les éditeurs et studios, et surtout les développeurs indépendants ont l'air séduit par le concept nomade de la console. La Nintendo Switch à l'air bien parti pour battre le nombre de jeux réalisés sur la Wii U pendant ces cinq années d'existences ( 723 ) et surtout, d'ici sa fin de carrière, ( Pas avant longtemps, rassurez vous ^^ ) surpasser le record de titres sortis sur la Wii pendant ces sept années d'existence ( Toutefois, des jeux comme Just Dance continue à être réalisé sur cette console ! ) qui est de 1523 jeux ! Attention, toutefois ! Il y a des points à clarifier sur le line-up actuel de la console :



1 - Sur les 331 jeux prévus actuellement sur la Switch, 44 sont des exclusivités d'éditeurs tiers, 8 sont des exclusivités réalisés par Nintendo, 270 ( ! ) sont des jeux " multi-platforme " ( Ah, on l'attendait tous, celle-là ! ), et enfin, 8 d'entre eux sont à l'heure actuelle inconnus s'ils seront des exclusivités ou non.



2 - Bien sûr, à l'heure où je suis en train d'écrire ces lignes, le chiffre devrait encore grossir d'ici les jours à venir, dépendant du succès ou des annonces liés aux éditeurs.



3 - Quand au catalogue de jeu lui-même, comme je le disais plus tôt, la plupart des jeux annoncés sont déjà sortis sur la console, mais bien sûr, sur les 331 jeux annoncés, une poignée d'irréductibles sont prévus pour 2018 et l'au-delà ( Pokemon Switch et Metroid Prime 4, entre autres. ) Quand au nouveau No More Heroes, au nouveau Shin Megami Tensei, au projet Octopath Traveler de Square Enix, cela fait plus de 8 mois que nous sommes sans nouvelles d'eux ! Espérons que d'ici un prochain Nintendo Direct, ils auront de l'occasion de refaire un peu parler d'eux...



Vous l'avez compris, le catalogue de jeux de la Switch est en train de remplir à vue d'oeil, et d'ici la fin de l'année, on pourra éventuellement tabler sur plus de 500 jeux prévus de sortie sur Switch ! Et si les résultats de l'année fiscale de Nintendo durant la période 2017-2018 seront très prometteurs, voire tout juste excellents, pourra-t-on enfin espérer une sécession des caprices des plus grands éditeurs tiers pour pouvoir travailler corps à l'âme sur de gros projets dédiés à la Switch ? Croyez bien que nous y veillerons !