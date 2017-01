Actu

The Inner Circle (TIC pour les intimes) est à l'origine un podcast semi professionnel, qui s'est par la suite étendu à un site internet, et qui semble avoir des relations privilégiées avec Microsoft.Selon eux, tous les jeux annoncés jusqu'ici n'étaient que les reliquats des contrats signés par Don Mattrick avant son départ. Ce serait à l'E3 2017 qu'on verrait enfin le fruit du travail de Phil Spencer sur ces deux dernières années, du moins en terme de software, en effet, niveau hardware on à déjà eu un petit avant goût de la direction que veut prendre le Xboss puisqu'il semblerait que l'on doive le projet scorpio à Phil Spencer.