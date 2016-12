Cygames balance un second trailer pour Shingeki no Bahamut: Virgin Soul, la suite de l'excellente serie d'Heroic Fantasy Shingeki no Bahamut Genesis réalisé par le studio Mappa (Terrors in Resonance, Kids on the Slope, Garo...) adapté du jeu mobile du meme nom, ainsi qu'un mini-episode de 9 minutes qui se passe directement la fin de la premiere saison.Cette saison arrivera cet Avril et la premiere saison est dispo en coffret Blu-Ray VOSTFR/VF chez Dybex