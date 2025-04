Clair Obscure - Expedition 33 : la présentation de Monoco, le fétichiste des pieds

La série des présentations du casting deprendra bientôt fin, le jeu arrivant d'ailleurs bientôt, et voici aujourd'hui Monoco, représentant de la race Gestral et accessoirement adorateur de combats où il fera en quelque sorte office de mage bleu avec sa capacité de récupérer les compétences adverses (en utilisant leurs pieds). L'action à outrance est d'ailleurs son unique leitmotiv : n'étant pas humain, Monoco n'est pas concerné par les purges annuelles de la Peintresse.Sortie prévue ce 24 avril sur PC, PS5, XBS et dans le Game Pass.