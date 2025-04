Treehouse : gameplay des versions Switch 2 de Breath of the Wild & Tears of the Kingdom

On revient une dernière fois sur le Live Treehouse d'hier pour aborder le cas des remasters deet, chacun bénéficiant désormais d'une meilleure résolution ainsi que le 60FPS, même dans la forêt Korogu oui.La deuxième vidéo s'attardera également sur l'application dédiée qui permettra d'avoir un suivi de ses actions, un mode photo et, c'est probablement le plus intéressant, la possibilité dansde précharger des créations échangeables via QR Code. A vous les guillotines et méchas géants.Les deux jeux seront remis en avant le 5 juin lors du lancement même de la Switch 2, en achat individuel en boîte ou avec upgrade à 10€ chacun. Les abonnés NSO, qui possèdent évidemment le ou les jeux, auront droit à la mise à jour sans surcoût.