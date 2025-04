Nintendo a dévoilé Drag x Drive, son jeu exploitant à 100% les joycons ''souris''

Comme avec(sur Switch),(sur Wii) ou encore(sur Wii U), l'entreprise proposera rapidement une expérience totalement conçue pour les nouvelles features de sa Switch 2, enfin une surtout : la fonction souris des joycons.Si la réédition des'attellera à donner un aperçu de la chose via des mini-jeux dédiés,va jusqu'au bout en faisant reposer tout son concept autour du « gameplay souris » en faisant le choix judicieux du handisport. Difficile en revanche de se donner une idée du contenu au travers de cette bande-annonce, si ce n'est on remarquera le fait que plusieurs terrains être disponibles simultanément à l'écran, pendant que d'autres joueurs semblent s'amuser à faire la course autour.Sortie prévue pour cet été.