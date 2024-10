Alan Wake 2 : le point PlayStation 5 Pro

Encore du Remedy avec de nouvelles choses à dire sur, et pas concernant la triplette de demain (version physique, extension 2 et MAJ Anniversary) mais pour parler de l'upgrade PlayStation 5 Pro logiquement attendue en même temps que la console elle-même, donc le 7 novembre.Nouveau mode Qualité :- 30FPS + Ray-Tracing amélioré- 4K sous PSSR (depuis du 2176x1224)Nouveau mode Performance :- 60FPS- Rendu identique au mode Qualité de la PS5 standard- 4K sous PSSR (depuis du 1536x864)A titre de comparaison, sur PlayStation5 standard, le mode Qualité ne proposait pas le Ray-Tracing et le mode Performance avait un rendu inférieur, avec une résolution de 1440p.