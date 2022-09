Konami : pas (encore) de Silent Hill finalement, mais le retour de Suikoden I & II

On s'attendait légitimement à l'officialisation d'un, que ce soit le remake du 2 ou la saga « spin-off & narration » d'Annapurna, mais c'est avec grande surprise que l'on a accueilli à la place l'annonce d'une remasterisation pourUne compilation dirigée par le réalisateur du cinquième épisode, maintenant les sprites d'époque mais dans des décors totalement refaits (et heureusement en 16/9), ajoutant de nouveaux effets visuels et une refonte des divers points sonores. Bien sûr, pour des raisons d'accessibilité, une fonction auto-save sera ajoutée pour l'occasion, ainsi qu'une option pour accélérer les combats (et même les passer en mode auto pour les séances de farming).Pas encore de date hors « 2023 », mais déjà la promesse d'un lancement sur PC, PS4, One et Switch.