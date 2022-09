Fire Emblem Engage : l'épisode ''Anniversaire'' confirmé, avec sa date de sortie

Emily Rogers, qui fut la première à leaker le projet, avait donc raison : Nintendo va nous refiler un nouvel épisode de son tactical favori (faute d'untoujours porté disparu) et c'est donc le 20 janvier 2023 que sortirasur Switch.Destiné à fêter les 30 ans de la série (avec 2 ans de retard, la faute au Covid), cet épisode bien inédit aura la particularité de proposer un système d'anneaux pour pouvoir invoquer les héros des anciens épisodes, et récupérer leurs armes et autres compétences.