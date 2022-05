PlayStation Plus : la liste des jeux (PS5, PS4, PS Classic) disponibles au lancement du nouveau service

C'est le mois prochain que s'opérera la fusion entre le PlayStation Plus et le PlayStation Now, et Sony vient apporter les derniers détails ou plutôt ce qui intéresse le plus, à savoir la liste des jeux disponibles au lancement du nouveau service dont on rappelle d'abord les tarifs.- 8,99€ par mois / 24,99€ par trimestre / 59,99€ par an- Équivalent au PS Plus actuel- 13,99€ par mois / 34,99€ par trimestre / 99,99€ par an- Inclus l'offre Essential- Inclus 400 titres uniquement à télécharger (PS4/PS5)- 16,99€ par mois / 49,99€ par trimestre / 119,99€ par an- Inclus les offres Essential et Extra- Ajoute 340 titres des anciennes générations, dont la PS1, PS2, PSP (Cloud et téléchargement) ainsi que PS3 (uniquement Cloud).- Ajoute la possibilité de jouer aux jeux PS4 en Cloud Gaming- Des versions d'essai de plusieurs titresLa liste complète des différents jeux est disponiblemais en voici un aperçu pour chaque support, en notant bien que s'ajoutera comme de coutume quelques titres chaque mois pour tous, même pour les abonnés Essential (comme le PS Plus standard donc).Quelques titres PS4 & PS5 (Extra & Premium) :Quelques jeux « Classics » (Premium)Quelques jeux « Classics Remasterisés » (PremiumVous retrouverez également dans le lien la liste des jeux PS3 (uniquement en Cloud Gaming), en notant également que :- La liste des jeux PS Plus pour tous sera toujours mise à jour le premier mardi de chaque mois.- Les ajouts pour les autres gammes (Extra & Premium) se fera en milieu de mois.Enfin, comme promis, les abonnés Premium bénéficieront de versions d'essai exclusives, dont les premières ont été dévoilées :