Cyberpunk 2077 enfin dispo sur PS5 & SX

CD Projekt Red nous a fait le coup du shadow-drop pour les versions New Gen de, même si l'on n'oubliera pas qu'elles ont été reportées de plusieurs mois. Au moins c'est fait : le titre est là de suite disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series via une MAJ 1.5 gratuite pour les possesseurs des éditions PS4 ou One, et seulement pour 24,99€ si vous n'avez pas encore craqué (promo valable jusqu'au 3 mars) sans oublier 5h d'essai gratuit au cas où.Au programme :- 4K dynamique + 60FPS en performance- Sinon 4K dynamique + 30FPS avec option ray-tracing- Temps de chargement beaucoup plus rapides- Plusieurs améliorations graphiques- Compatibilité avec les fonctions de la Dual SenseMais également pour tous :- Rééquilibrage de plusieurs points de gameplay & loot- Nouveaux appartements à débloquer- Nouvelles armes- Nouvelles options de changement de look