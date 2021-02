Final Fantasy VII : un remaster du remake, un demake du remake... et un Battle Royale

On s'attendait à duce soir, et on en a carrément en 3 ! Alors plus exactement on va commencer par(ça commence à manquer d'idées chez Square Enix coté sous-titres) qui est donc l'upgrade toujours exclusif à la PlayStation 5 avec une rehausse technique, des temps de chargement amoindri, du retour haptique et un petit mode photo qui profitera indéniablement aux plus observateurs dans certains décors.Et donc ça sort le 10 juin avec upgrade gratuite MAIS avec une petite bémol ! Car le gros morceau de cette nouvelle version, c'est une extension inédite avec Yuffie mais également le retour de quelques protagonistes qui parleront à ceux qui ont suivi le lore de cet épisode à l'époque où ça partait dans toutes les directions, et si ce DLC sera inclus sur PS5 en l'achetant en magasin, il faudra l'acheter à part en cas d'upgrade depuis la version PS4.Et donc ce n'est pas tout car si vous vous souvenez, Square Enix a déposé deux marques autour de la franchise et elles sont bien liées à des jeux… mais des jeux mobile ! Découvrez donc l'existence de, une très originale tentative de Battle Royale, mais aussiqui arrivera en 2022 et qui est… bah disons un « demake du remake ».A quand sur Switch ?Ah et sinon, puisqu'il y en a encore, l'OST complète du remake débarque demain sur Apple Music, Spotify et Amazon Music.