Ratchet & Clank : Rift Apart a sa date !

Hé bah ça n'aura pas tardé (voir news plus bas) :a désormais sa date de sortie et la promesse d'un lancement pour le premier semestre est tenue : ce sera pour le 11 juin 2021 !Reste à en attendre une nouvelle présentation car ce n'est pas ce mini-trailer qui en dévoilera davantage.Coté bonus :- Une arme et un skin en précommande.- L'édition Digitale Deluxe confirmée.