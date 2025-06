Tom Henderson : le prochain God of War ne sera pas du tout ce que vous croyez Tom Henderson : le prochain God of War ne sera pas du tout ce que vous croyez

Un spin-off de God of War serait en cours depuis un certain temps à en croire diverses sources et l'on ne parle pas de la tentative GAAS avortée.



Et c'est Tom Henderson qui vend la mèche (donc autant dire que c'est très sérieux) : on parle d'un épisode en 2,5D sauce MetroidVania, revenant comme déjà indiqué dans la Grèce Antique. Un petit jeu oui, par cette volonté de PlayStation d'agrémenter son calendrier avant que toutes les machines ne soient remises en marche.



Officialisation demain ?





UP :

- Henderson indique que ce sera "plus petit" que ce à quoi il s'attendait.

- Jeff Grubb confirme l'info.