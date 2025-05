Microsoft : la branche JV de nouveau en croissance, n'empêchant pas une nouvelle hausse de prix Microsoft : la branche JV de nouveau en croissance, n'empêchant pas une nouvelle hausse de prix

En plein week-end de 4 jours bien que cela soit loin de concerner tout le monde autant à l'autre bout de la planète qu'ici-bas, Microsoft a balancé deux communiqués, le premier concernant ses résultats fiscaux toujours aussi opaques niveau données mais pourtant portés par une bonne nouvelle : l'activité jeux vidéo est en croissance de 5 % au Q1 2025 par rapport à l'année dernière, porté par Call of Duty : Black Ops 6, l'increvable Minecraft (avant même la sortie du film) et le Game Pass.



Microsoft qui prévoit également une hausse pour le trimestre printanier entre les portages PS5 de ses titres mais également The Elder Scrolls IV : Oblivion tout comme Doom : The Dark Ages, mais tout cela ne cache pas une nouvelle baisse du hardware (-6%), à limite considérer comme de la relative stabilité quand on se souvient du bien sale -31 % au Q1 2024.



Et la situation ne va pas s'arranger avec l'annonce en plein férié (chez nous) d'une nouvelle hausse de prix généralisé pour la totalité de son matos physique alors que s'entrevoit également une hausse du software à partir de la fin d'année au cas par cas (79,99$ aux USA, donc probablement 89,99€ chez nous, ce qui rappelle un truc). A quand le Game Pass ?



Les nouveaux tarifs en vigueur :



- Xbox Serie X : 599,99€

- Xbox Series X Digital : 549,99€

- Xbox Series X 2To Galaxy Edition : 699,99€



- Xbox Series S : 349,99€

- Xbox Series S 1To : 399,99€