Atlus : la ''tendance est claire'' sur l'augmentation de l'audience PC depuis plusieurs années

Katsura Hashino, réalisateur de, l'assure : les ventes PC du précité ont dépassé les attentes de SEGA, validant une « tendance claire » sur le nombre d'utilisateurs Windows/Steam de leurs jeux depuis une décennie, en rappelant d'ailleurs que cette nouvelle licence s'est offert sur la plate-forme de Valve un pic de 85.000 joueurs connectés simultanément, un record pour Atlus (deux fois mieux que).Autant dire également que le développement multi-supports est plus que jamais acté sauf en cas d'un quelconque deal (?) et on n'a aucun doute que cela concernera un certainqui selon les rumeurs devraient être officialisés dans les semaines à venir.