Aux USA, la courbe des ventes PS5 Pro est passée sous celle de la PS4 Pro

En rebondissant sur le dernier rapport de Circana, Mat Piscatella nous apprend que si la PlayStation 5 maintient une avance sur la PlayStation 4 dans sa courbe des ventes depuis son lancement (+7%), ce fait ne vaut que pour les USA : au niveau mondial et au 31 décembre 2025, la PS5 tournait à 75 millions, contre 76,5 millions de PS4 sur le même laps de temps.



L'absence de baisse de prix (c'est même l'inverse) est l'une des raisons les plus importantes concernant ce retard, mais Piscatella met également en avant la problématique d'un autre tarif, celui de la PS5 Pro. Aux USA, principal marché, si les deux modèles mid-gen ont connu un lancement équivalent, les ventes de la PS5 Pro se sont elles rapidement effondrées pour désormais être sous la courbe de la PS4 Pro, détail qui n'aide pas la marque à rattraper son retard.



Nous verrons bien dans les 12 mois à venir si les courbes se recroisent grâce à l'apport de gros morceaux comme Monster Hunter Wilds, Ghost of Yotei, Death Stranding 2 et surtout Grand Theft Auto VI.