Après un excellent départ, Dragon's Dogma II n'aura fait que 500.000 ventes en 7 mois

Son absence dans le top 10 des meilleures ventes de Capcom sur les 9 premiers mois de l'année fiscale (avril à décembre 2024) laissait déjà entendre une grosse chute d'audience fraîche pouret la précision du dernier rapport confirme cette tendance : durant les fêtes de fin d'année et donc en incluant sa première vague promotionnelle (40€ au lieu de 75€), cette excellente suite s'est contentée de 200.000 ventes supplémentaires, ne portant son total qu'à 3,5 millions (quand on sait qu'il avait dépassé les 3 millions à la fin du mois de mai 2024…).Pendant ce temps, et quelque part pour rester sur le sujet Itsuno (désormais « ancien » de Capcom), sachez queva bientôt taper les 10 millions en cumulant avec la Special Edition (précisément 9,9 millions au 31 décembre 2024).