Pour Phil Spencer, le développement sur Series S n'a jamais eu autant d'intérêt qu'aujourd'hui Pour Phil Spencer, le développement sur Series S n'a jamais eu autant d'intérêt qu'aujourd'hui

Considéré par certains comme un boulet de la génération Xbox Series, le modèle S ne compte pas enregistrer sa place au cimetière, et c'est même l'inverse aux yeux de Phil Spencer qui considère que sa machine « entrée de gamme » n'a jamais eu autant d'intérêt qu'aujourd'hui.



Car oui, la Series S est moins puissante et oui, elle a déjà posé de sérieux problèmes comme un retard pour Baldur's Gate III (ouvrant la porte à la non-parité avec suppression du split-screen) ou encore Black Myth : Wukong qui continue de se faire attendre dessus. Mais pour le représentant Xbox, son existence est plus que jamais justifiée par l'optimisation graphique toujours plus importante sur chaque moteur mais également… la concurrence qui elle non plus ne va pas au level d'une Xbox Series X ou une PlayStation 5. Et les Xbox Game Studios sont bien placés pour le savoir.



« Avec l'émergence des PC portables et l'arrivée de la Switch 2, en tant que développeurs, nous travaillons déjà sur des configurations plus variées. Nous partons même avec un avantage car nous maîtrisons la puissance de la Series S depuis un moment, et lorsque nous regardons le Steam Deck ou une ROG Ally par exemple, cette version Series S des jeux est la mieux adaptée pour les specs des autres appareils. »



En gros, c'est la politique du « Y a plus d'excuse les mecs », ce qui n'est pas totalement faux même s'il sera plus facile de convaincre des tiers sur l'optimisation Switch 2 dont le parc devrait vite être sans commune mesure avec celui de la Series S. Sauf mauvaise surprise.